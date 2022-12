Megasumme! Justin Bieber verkauft die Rechte an seiner Musik

Justin Bieber (28) wagt einen großen Schritt! Der Kanadier legte in den vergangenen Jahren eine Weltkarriere hin: Mit seinen Megahits wie "Baby" und "Yummy" sorgte der Sänger nicht nur für Ohrwürmer – er sammelte mit den Jahren auch einen überaus wertvollen Musikkatalog an. Jetzt möchte Justin diesen Wert offenbar zu Geld machen: Für eine stattliche Summe soll er die Rechte an seinen Songs abtreten.

Wie das Wirtschaftsmagazin Wall Street Journal nun berichtete, stehe der Deal kurz vor dem Abschluss. Interessent sei demnach die Firma Hipgnosis Songs Capital, die für die Songrechte umgerechnet rund 188 Millionen Euro ausgeben soll. Der Verkauf umfasse dabei den gesamten Katalog des Ehemanns von Hailey Bieber (26) – also sechs Alben aus über einem Jahrzehnt.

Hipgnosis Songs Capital ist kein unbekannter Name, wenn es um Megadeals in der Musikbranche geht: In diesem Jahr soll die Firma nämlich auch den Musikkatalog von Justin Timberlake (41) gekauft haben. Für die Musik des "Sexy Back"-Interpreten seien umgerechnet demnach rund 94 Millionen Euro geflossen.

Justin Bieber und Hailey Bieber

Justin Bieber, 2022

Justin Timberlake im September 2013

