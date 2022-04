Damit hat wohl niemand gerechnet. Heute startet das beliebte Coachella-Festival in den USA. Zahlreiche Promis und Influencer haben sich in den vergangenen Tagen auf den Weg nach Palm Springs – genauer gesagt nach Indio – gemacht, um nach der zweijährigen Pause wieder zu den Songs der derzeit angesagtesten Künstler zu feiern. Das Line-up wurde in den vergangenen Monaten bereits bekannt gegeben. Doch wie ein Insider nun verriet, haben die Veranstalter noch eine Überraschung parat: Auch Justin Bieber (28) wird auftreten.

Gegenüber TMZ plauderte ein Mitglied der Produktion des Coachella-Festivals aus, dass der Sänger einen Überraschungsauftritt hinlegen werde. Gemeinsam mit Daniel Caesar soll der Musiker in der Eröffnungsnacht auf der Bühne stehen. Welchen Song das Duo performen wird, gab der Informant ebenfalls preis. Die beiden Kanadier planen, ihren gemeinsamen Hit "Peaches" zu spielen. Ob Giveon, der ebenfalls an dem Lied mitgewirkt hat, auch anwesend sein wird, ist unbekannt.

Neben Justin und Daniel werden unter anderem auch Billie Eilish (20) und Harry Styles (28) dem Publikum einheizen. Kanye West (44), der ebenfalls als Headliner bekannt gegeben wurde, wird hingegen offenbar nicht vertreten sein. Gegenüber CNN gab ein Vertrauter des Rappers bekannt, dass dieser wegen der aktuellen Schlagzeilen über ihn nicht auftreten wolle.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Getty Images Daniel Caesar, Giveon und Justin Bieber bei den Grammys 2022

Getty Images Kanye West auf dem Coachella-Festival 2011

