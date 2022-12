Mimi erklärt Trauer-Look bei "Bachelor in Paradise"-Reunion

Mimi Gwozdz (28) spricht Klartext. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte bei Der Bachelor 2021 die letzte Rose von Niko Griesert (32) erhalten. Direkt im Anschluss der Show hatte er die Gewinnerin allerdings abserviert und sich für die Zweitplatzierte Michèle entschieden. Jetzt versuchte die Wahl-Kölnerin ihr Glück bei Bachelor in Paradise. Dort bandelte sie mit Yannick Syperek an, den sie bereits vorher kannte. Bei der Wiedersehensfolge fällt nun auf: Mimi sieht mitgenommen aus!

Yannick und Mimi durchlebten in der Show einige Höhen und Tiefen. Trotzdem sind die beiden auch nach der Show ein Paar geblieben. Der Trauer-Look der Blondine hat also nichts mit Herzschmerz zutun. Auf Instagram verrät sie: "Das Einzige, was ich über die achte Folge, also das Wiedersehen weiß, ist, dass ich aussehe wie der Tod, unter anderem, weil ich übel erkältet war." Außerdem fügt sie hinzu: "Warum zur Hölle habe ich gedacht, dass rosaroter Lidschatten irgendwas retten könnte?"

Während der Show sah es so aus, als ob Yannick nach einem Streit mit Mimi Sex mit Emily von Strasser (24) gehabt hätte. Als die 28-Jährige darauf angesprochen wurde, erwiderte sie nur: "Hat für mich keine Bedeutung, ich vertraue ihm nach wie vor. Ich glaube, deshalb haben wir die Zeit danach so genutzt und da hat sich so viel aufgebaut, da kommt eigentlich nichts dazwischen."

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

Bachelor in Paradise, RTL+ Die Kandidaten beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen

RTL Yannick Syperek mit Mimi Gwozdz bei "Bachelor in Paradise"

Bachelor in Paradise, RTL+ Yannick Syperek bei "Bachelor in Paradise"

