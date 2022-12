Nach Gefängnis: Boris Becker besucht erstmals seine Mutter!

Boris Becker (55) ist nach Hause zurückgekehrt. Seit April hatte der einstige Tennisstar in einem Londoner Gefängnis gesessen – zuvor war er wegen Insolvenzverschleppung zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Am vergangenen Donnerstag wurde der Ex-Sportler dann jedoch vorzeitig aus dem Knast entlassen und nach Deutschland abgeschoben. In einem Interview sprach er über seine Zeit hinter Gittern – und auch über seine Familie. Nun sah Boris seine Mama nach 231 Tagen Gefängnis erstmals wieder!

Wie Bild nun berichtet, stattete Boris seiner Mutter Elvira Pisch in seiner Heimat einen Besuch ab – auch seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro war dabei. Im Gefängnis hatte er ihr das am Telefon versprochen, wie er im Interview mit Sat.1 erklärte. "Mama, Weihnachten feiern wir zusammen", habe der 55-Jährige seiner Mama gesagt. Hinter Gittern sei es jedoch schwierig mit dem Telefonieren gewesen. Sein erstes Gespräch mit seiner Mutter habe er am Muttertag nur mithilfe eines Priesters führen können.

Boris und seine Mutter hatten schon immer ein sehr enges Verhältnis. Daran habe sich trotz seiner Haftstrafe nichts geändert. "Egal, was passiert. Er ist und bleibt mein Sohn", hatte Elvira im Mai gegenüber Bild klargestellt.

Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im April 2022 in London

Anzeige

Getty Images Boris Becker, Ex-Tennisprofi

Anzeige

ActionPress/Gulotta,Francesco Ex-Tennisprofi Boris Becker mit seiner Mutter Elvira

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de