Nach Trennung war Sandra Sicora zusammen mit Tommy im Hotel!

War zwischen Tommy Pedroni und Sandra Sicora (30) etwa doch nicht alles direkt aus? Nach dem finalen Lagerfeuer von Temptation Island V.I.P. ging das Paar getrennte Wege: Tommy war zu enttäuscht von dem Verhalten seiner Freundin und störte sich vor allem an ihrer uneinsichtigen Art. Doch offenbar hat er ihr kurz danach doch wieder verziehen: Jetzt verriet Sandra, dass Tommy und sie direkt nach dem Ende der Show drei Tage zusammen verbrachten.

"Nach dem Lagerfeuer ging es für uns alle ins Hotel. [...] Unser Flug ging erst in drei Tagen, also habe ich für Tommy und mich spontan ein Hotel gebucht", erzählte sie auf Instagram. Danach teilte Sandra einige Rückblicke von der Zeit in Portugal – und darauf scheinen sie und ihr Ex sich super zu verstehen! Tommy strahlt Sandra glücklich an und amüsiert sich sichtlich gut. Dennoch betonte die Influencerin, dass sie zum Zeitpunkt der Aufnahmen getrennten waren und nur gezwungenermaßen gemeinsam unterwegs waren.

Dort haben die beiden sich offenbar gut verstanden, weil Sandra sich dann doch noch gegenüber Tommy öffnete. "Beim Lagerfeuer war ich kalt und emotionslos, aber glaubt mir, ich habe, sobald wir dort weg waren, so losgeweint wie noch nie in meinem Leben und mich bei Tommy entschuldigt", betonte sie.

