Toxische Beziehung: Nick Cannons Ex teilt kryptische Zeilen

Schießt LaNisha Cole hier wohl gegen ihren Ex Nick Cannon (42)? Erst im September wurden die Influencerin und der Moderator Eltern ihrer Tochter Onyx. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits der neunte Nachwuchs für den Komiker. Schon kurz darauf folgte Baby Nummer zehn, jedoch erneut von einer anderen Frau. Wieso die Beziehung zwischen LaNisha und Nick zerbrach, ist unklar – doch nun teilte seine Ex kryptische Zeilen, die auf die Gründe hinweisen könnten!

In ihrer Instagram-Story teilte sie auf subtile Weise einen Beitrag über die Überwindung toxischer Beziehungen. "Eines Tages werde ich auch über meine Reise sprechen, aber bis dahin möchte ich mehr von euch hören", schrieb die 40-Jährige. In ihrem Beitrag veröffentlichte Nicks Baby-Mama einige Geschichten ihrer Follower – und wandte sich anschließend an ihre Hater. "Ja, ich habe Fehler gemacht. Mich jedes Mal Babymama Nummer 538 zu nennen ist unangebracht und wird langsam langweilig", fügte sie hinzu. Das Model fuhr fort: "Mein Leben spielt sich in der Öffentlichkeit ab, aber es gibt vieles, was man nicht sieht. Es gibt immer so viel mehr, was ich sagen möchte, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür."

Die Äußerungen seiner Ex kommen einige Tage nach ihren Kommentaren bezüglich seiner Weihnachtsfotos mit seinen Kids. Jedoch gab es keinen Schnappschuss mit LaNisha und Onyx, weshalb sie im Netz gegen ihn wetterte. "Sie ist von so viel echter Liebe umgeben – und keiner gefälschte Instagram-Liebe", ärgerte sie sich.

Anzeige

Getty Images Nick Cannon im Februar 2022

Anzeige

Instagram / misslanishacole LaNisha Cole und ihre Tochter Onyx

Anzeige

Getty Images "The Masked Singer"-Moderator Nick Cannon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de