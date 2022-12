"Fake": Nick Cannons Ex wettert über seine Familienfotos!

Nick Cannon (42) steckt wohl in Schwierigkeiten! Der Moderator ist neben seiner Karriere als TV-Star auch bekannt, zahlreiche Kinder in die Welt zu setzen. Der Amerikaner ist schon elffacher Vater, Baby Nummer zwölf ist bereits unterwegs. Für die Weihnachtszeit posierte Nick nun auf einigen Familienschnappschüssen mit seinen Kindern und deren Müttern. Jedoch soll seine Ex LaNisha Cole von der Aktion nicht begeistert sein: Scheinbar hat der Komiker seine drei Monate alte Tochter Onyx vergessen!

Im Netz reagierte die 40-Jährige auf die Frage vieler Fans, warum sie und ihre Tochter nicht auf den Weihnachtsbildern zu sehen sind. "Schöne Feiertage für dich und deine Familie", betitelte sie eine leere Instagram-Story. In einer anderen Nachricht fügte sie hinzu: "Es ist wichtig für mich, die Dinge positiv zu sehen und meinen Frieden inmitten all dessen zu bewahren. Sie ist von so viel echter Liebe umgeben – und keiner gefälschte Instagram-Liebe", erzählte sie über ihre kleine Tochter.

Erst vor Kurzem verriet der Ex von Mariah Carey (53), dass ihm Gewissensbisse plagen, da er nicht genügend Zeit mit seinen Kindern verbringt. "Als Vater von mehreren Kindern mache ich mir die schlimmsten Vorwürfe, weil ich nicht genug Zeit mit meinen Kindern verbringe", so Nick in der Show "The Checkup with Dr. David Agus".

Instagram / misslanishacole LaNisha Cole und ihre Tochter Onyx

Instagram / misslanishacole LaNisha Cole im April 2022

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa mit ihren Kids im Dezember 2022

