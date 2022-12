Tritt Hans Sigl bald seine Rolle in "Der Bergdoktor" ab?

Ist bald etwa Schluss mit dem Bergdoktor? Hans Sigl (53) spielt nun schon seit 2008 die Rolle des Dr. Martin Gruber in Der Bergdoktor. Bei der Arztserie handelt es sich um eine Neuauflage der gleichnamigen deutsch-österreichischen Fernsehserie aus dem Jahr 1992. Noch in diesem Jahr sollen die neuen Folgen der 16. Staffel ausgestrahlt werden. Könnte dies auch die Letzte sein? Hans möchte nämlich nicht ewig den Bergdoktor spielen!

Dem Österreicher gefalle seine Rolle als Dr. Martin Gruber nach wie vor, doch offenbar wolle er sich bis zu seinem Karriere-Aus noch ein wenig ausprobieren. "Mit dem Martin in Rente gehen werde ich nicht", stellt Hans gegenüber Gala klar. Nun können die Fans nur darauf hoffen, dass der 53-Jährige dem Bergdoktor noch eine Weile treu bleibt.

Die Macher der Serie vertrauen dem erfahrenen Schauspieler offenbar so sehr, dass sie ihm so einige Freiheiten bezüglich seines Textes lassen. Denn an das Drehbuch halte Hans sich selten! "Abgesehen von den medizinischen Fachbegriffen lerne ich den Text nur peripher. Im Zusammenspiel mit den Kollegen passe ich ihn dann an", erklärt das Improvisationstalent.

Erika Hauri / ZDF Simone Hanselmann und Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

Getty Images Hans Sigl, Schauspieler

ZDF/Andrea Leichtfried Dr. Martin Gruber mit seinen Kollegen

