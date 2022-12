Vor Weihnachten: Heidi Klums Disneyland-Ausflug mit Familie

Heidi Klum (49) genießt die Weihnachtszeit mit ihrer Familie. Die GNTM-Chefjurorin ist ein echter Familienmensch. Sie ist Mutter von vier Kindern und seit drei Jahren mit dem Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (33) verheiratet. Ihr Glück zeigt die Beauty auch gerne im Netz. Mit Toms Zwillingsbruder Bill (33) hat der ehemalige Victoria's Secret Engel ebenfalls ein sehr gutes Verhältnis. Die Kaulitz-Klums verbrachten jetzt einen wunderschönen Tag im Disneyland!

Auf Instagram teilte Heidi nun Einblicke in den Familienausflug, der sie in die Heimat von Donald Duck und Co. führte. Dazu schrieb sie: "Der glücklichste Ort auf Erden!" Die Bilder zeigen die 49-Jährige, wie sie mit ihrem Ehemann einen Hotdog isst, in einem Dumbo-Karussell fährt oder vor einem Fahrgeschäft mit Weihnachtsmütze posiert. Auch ihr Schwager Bill war mit von der Partie: Ein weiteres Foto zeigt das Trio kreischend in einer Achterbahn.

Vor wenigen Tagen ließ Heidi ihre Follower schon an ihren Weihnachtsvorbereitungen teilhaben. Sie hatte ein Video von ihrem Gatten aufgenommen, in dem dieser auf einer Leiter steht und behutsam die Lichterkette um den großen Weihnachtsbaum wickelt. Sohnemann Henry (17) steht Tom dabei mit helfender Hand zur Seite.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, 2022

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz, 2022

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz im Dezember 2022

