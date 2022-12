Wegen Bikinifoto: Bella Hadid wird von Fotografen verklagt!

Bella Hadid (26) muss einstecken! Das Supermodel gehört schon seit einigen Jahren in die hohe Liga der Fashionindustrie. Zusammen mit ihrer Schwester Gigi Hadid (27) stolziert sie über die Catwalks dieser Welt. Doch auch im Netz begeistert die Ex von Sänger The Weeknd (32) ihre Fans mit ihren zahlreichen sexy Schnappschüssen. Jedoch wird ein kürzlich geteiltes Bikini-Foto der Beauty nun zum Verhängnis – denn Bella wird von einem Fotografen verklagt!

Die 25-Jährige wird angeblich von dem Fotografen Robert O’Neil vor Gericht gezerrt, da sie ein Bild des Künstlers ohne Rechte veröffentlicht hatte. Laut Gerichtsdokumenten, die Radar Online vorliegen, erklärte Robert, dass er seinen Lebensunterhalt mit Fotoaufnahmen und Lizenzvergaben verdiene. Bella soll für die Lizenzierung des Bildes, die seit Anfang 2020 galt, jedoch nicht bezahlt haben. "Ohne Erlaubnis oder Genehmigung von Robert hat Bella absichtlich das urheberrechtlich geschützte Foto des Klägers kopiert und auf dem Konto veröffentlicht", heißt es in der Klage. Der Fotograf sagte, dass die Laufstegschönheit einen "finanziellen Vorteil" erhalten habe, da der Post dazu beigetragen habe, ihre Followerzahlen zu erhöhen.

Auch Bellas große Schwester Gigi musste sich 2019 mit einer ähnlichen Klage auseinandersetzen. Eine Fotofirma beschuldigte die Blondine, die Arbeit des Unternehmens ohne Erlaubnis auf Instagram verwendet zu haben.

Getty Images Bella Hadid, Model

Getty Images Bella Hadid in New York

Getty Images Gigi Hadid posiert, Dezember 2015 in Milan

