Yannik Zamboni lässt sich Heidi Klums Wurm-Kostüm tätowieren

Heidi Klums (49) Wurm-Kostüm scheint Yannik Zamboni nachhaltig beeindruckt zu haben! Jedes Jahr an Halloween begeistert die Germany's next Topmodel-Jurorin die Öffentlichkeit mit ihren ausgefallenen und extravaganten Kostümen. Dabei übertrifft das Model sich immer wieder selbst. In diesem Jahr sorgte die Blondine als Wurm verkleidet für eine Menge Aufsehen – nun wurde Heidis spezielles Kostüm sogar als Tattoo unter die Haut gebracht!

Der Modeschöpfer Yannik Zamboni gewann in diesem Jahr "Making the Cut", den Modewettbewerb der Modelmama. Nun ließ der Designer sich einen Wurm zu Ehren Heidis auf die Brust stechen. "Ein Reporter hat mich gefragt, was mein glücklichster Moment 2022 war, und ich habe geantwortet, dass es viele gab. Aber sie hatten alle etwas mit Heidi Klum zu tun. Mein glücklichster Moment war also das Treffen mit Heidi Klum. Dieses Tattoo ist eine Hommage an Heidi", erklärte er auf Instagram.

Für das ausgefallene Tintenwerk bekam Yannik eine Menge Komplimente von seinen Fans. "Was für ein unglaublich toller Tribut", "Ich liebe dich" oder "Deine Tattoos sind wunderschön, Yannik", schrieben die begeisterten Follower unter den Beitrag. Heidi selbst repostete das Tattoo und kommentierte es mit zahlreichen Herz-Emojis.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Yannik Zamboni im November 2022 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / yannikzamboni Yannik Zambonis Tattoo

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Yannik Zamboni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de