Amanza Smith offenbart: Sie wurde als Kind missbraucht!

Amanza Smith spricht über ihre dunkle Vergangenheit. Eigentlich könnte es der Immobilienmaklerin nicht besser gehen – in ihrem Berufsleben feiert sie große Erfolge. Vor allem durch ihr Mitwirken an der Netflix-Show Selling Sunset erlangte die US-Amerikanerin große Bekanntheit. Doch das Privatleben der Unternehmerin ist eher weniger glamourös. Nun machte die Brünette ein schockierendes Geständnis: Amanza wurde in ihrer Kindheit missbraucht.

"Ich habe ein tapferes Gesicht aufgesetzt, obwohl ich, seit ich drei Jahre alt war, von jemandem, der mir sehr nahestand, sexuell missbraucht wurde, man tut einfach so, als ob nichts passiert wäre", offenbarte die Maklerin jetzt in einem Interview mit dem Onlinemagazin Mr. Warburton. Bis zu ihrem elften Lebensjahr habe sie die Taten zweier ihrer Familienmitglieder über sich ergehen lassen müssen.

Doch trotz ihrer traumatischen Kindheit scheint Amanza zufrieden zu sein. Die "Selling Sunset"-Bekanntheit ist sich sicher, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. "Ich würde nichts in meinem Leben ändern. Ich würde wiedergeboren werden und genau das gleiche Leben voller Traumata und Missbrauch führen. Ich würde alles noch einmal machen, weil ich stark genug bin. Ich wurde auserwählt, das durchzumachen. Jetzt kann ich eine Stimme sein, die anderen hilft, das zu überstehen", betonte die Unternehmerin.

Instagram / amanzasmith Amanza Smith, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Getty Images Amanza Smith im Mai 2022

Getty Images Amanza Smith, Immobilienmaklerin

