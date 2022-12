Diebin wollte Robert De Niros Weihnachtsgeschenke klauen!

Das war wohl ein Schockmoment für Robert De Niro (79)! Der Schauspieler hält sein Privatleben sehr strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten gibt er ausführliche Interviews, sondern genießt lieber seine Privatsphäre. Seit einiger Zeit hat der Oscar-Gewinner schon seinen Lebensmittelpunkt nach New York verlegt. Da hat sich nun jedoch eine Straftat ereignet: Eine Einbrecherin ist in Roberts Wohnung eingestiegen!

Wie NBC berichtet, hat die örtliche Polizei in der Nacht eine Frau beobachtet, die offenbar um mehrere Häuser in einer der luxuriöseren Gegenden in New York schlich und Türen testete. Dann wurde sie auf frischer Tat ertappt, als sie mit einem Brecheisen in ein Haus einstieg. "Sie hat Weihnachtsgeschenke gestohlen", berichtete ein Sprecher der Polizei. Die Beamten wussten jedoch zunächst nicht, dass es sich dabei um den Wohnort des "The Irishman"-Stars handelte – erst als er im Bademantel die Treppen herunterkam!

Laut der Quelle habe Robert jedoch keinen Kontakt zu der Diebin gehabt. Er schlief während des Einbruchs, genauso wie seine Tochter, die im Nebenzimmer lag. Der 79-Jährige wollte sich bislang nicht dazu äußern – sein Sprecher ließ lediglich verlauten, dass es sich bei der Wohnung nur um eine vorübergehende Mietwohnung handelt.

Anzeige

Getty Images Robert De Niro 2020

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Robert De Niro beim Tribeca Festival

Anzeige

Denkt ihr, Robert wird zu dem Vorfall noch was sagen? Ja, bestimmt! Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de