Gewusst? Mit diesen Frauen war Robert de Niro verheiratet

Robert de Niro (79) hat wohl nicht die Liebe seines Lebens gefunden. Die Karriere des Schauspielers kam in den 70er-Jahren ins Rollen. So wurde er beispielsweise mit seinen Filmrollen in "Bloody Mama", "Der Pate II" und "Wie ein wilder Stier" bekannt. Mittlerweile ist er aus den meisten Filmklassikern nicht mehr wegzudenken und gewann für einige seiner schauspielerischen Darbietungen einen Oscar. Auch wenn es im Job gut läuft, gilt das nicht unbedingt für das Liebesleben des Hollywood-Stars: Promiflash fasst Roberts Ehen für euch zusammen.

Der Schauspieler lernte während der Dreharbeiten für den Streifen "Taxi Driver" Diahnne Abbott (77) kennen. Zwischen den beiden funkte es so sehr, dass sie sich 1976 das Jawort gaben und im selben Jahr ihr Sohn Raphael zur Welt kam. Robert adoptierte nach der Hochzeit sogar Diahnnes Tochter Drena aus einer früheren Beziehung. Aus dem Eheleben der beiden ist sonst nicht viel bekannt, jedoch lässt sich feststellen: Robert trieb seine Schauspielkarriere immer weiter voran, während sich seine Frau immer mehr davon zurückzog. 1988 kam es dann nach zwölf gemeinsamen Jahren zur Scheidung – die aber einvernehmlich verlief.

Weniger ruhig verlief die Ehe mit Grace Hightower (67). Der "Dirty Grandpa"-Darsteller und die Unternehmerin schritten 1997 vor den Traualtar. Im darauffolgenden Jahr erblickte ihr Sohn Elliot das Licht der Welt, doch leider hielt das Familienglück nicht lange an: Die beiden trennten sich ein Jahr später voneinander, wodurch ein heftiger Sorgerechtsstreit entstand. Der Schauspieler und die Unternehmerin versöhnten sich allerdings wieder und erneuerten 2004 ihr Ehegelübde. 2011 kam dann ihr zweites gemeinsames Kind Helen per Leihmutter zur Welt. Sieben Jahre später zerbrach die Ehe jedoch endgültig und endete in einem Rosenkrieg vor Gericht, der wegen finanzieller Gründe geführt wurde.

Getty Images Diahnne Abbott im April 2013

Getty Images Grace Hightower und Robert de Niro im Jahr 1998

Getty Images Robert De Niro und Grace Hightower im April 2018

