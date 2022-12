Entgegen Erwartungen: König Charles will prunkvolle Krönung!

Wie wird die Krönung von König Charles III. (74) ablaufen? Nach dem Tod seiner Mutter, der Queen (✝96), wurde Charles zum König ernannt und soll am 6. Mai nächsten Jahres mit einer offiziellen Zeremonie gekrönt werden. Bevor der Royal erste Regierungsarbeiten wahrnahm, diskutierten Experten darüber, inwieweit er sich als König von der Queen unterscheiden werde. Es hieß, dass die britische Monarchie unter dem 74-Jährigen schlanker und moderner werden soll. Doch das trifft offenbar nicht zu: Charles plant, Millionen von Euro für seine Krönung auszugeben.

Royal-Experten waren sich sicher: Charles' Krönung werde ganz anders ablaufen als die seiner Mutter – vor allem würde sie billiger sein. Wie The Telegraph jetzt jedoch berichtete, sollen der Brite und seine Berater es abgelehnt haben, ein preiswerteres Event auszurichten. Insider des Palastes informierten, dass die Krönung ein einmaliges, prunkvolles Spektakel werden soll. Grund dafür soll die überwältigende internationale Berichterstattung zum Tod der Queen gewesen sein.

Es heißt, dass die Nachrichten rund um ihr Ableben eine vielversprechende Werbung für Großbritannien gewesen seien und dass man mit der anstehenden Krönung von Charles daran anknüpfen wolle, das Ansehen des Landes in der Welt weiter zu stärken. Daher seien die Verantwortlichen fest entschlossen, ordentlich in das Event am 6. Mai zu investieren. Dennoch soll die Krönung der Queen nicht eins zu eins kopiert werden. Palast-Insider betonten, dass diejenigen Elemente ersetzt werden sollen, die als "veraltet und umständlich" gelten.

