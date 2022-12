Schließt König Charles Harry und Meghan von der Krönung aus?

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) Doku könnte offenbar Folgen für sie haben. Am 8. Dezember ist es so weit – auf Netflix erscheint der Dokumentationsfilm der Royals, in welchem sie angeblich so manch schmutziges Detail über die royale Familie enthüllen werden. Wie ein Experte nun ausplauderte, könnte das Konsequenzen für das Paar haben: König Charles (74) könnte die beiden von seiner bevorstehenden Krönung ausschließen.

Im Interview mit The Sun äußerte Richard Fitzwilliams, dass das Königshaus es sich nicht mehr lange gefallen lassen wird, von Harry und Meghan an den Pranger gestellt zu werden. "Das Einzige, was sie tun können, ist, sie nicht zur Krönung einzuladen und alle Verbindungen zu kappen – ein sauberer Schnitt mit den Sussexes", betonte der Experte. Seiner Meinung nach sei das die einzige Art, wie die Royals auf die Doku und den damit verbundenen Skandal reagieren könnten.

Dass die britische Königsfamilie nach der Veröffentlichung des Films ein Statement abgeben wird, halte Richard für unwahrscheinlich. "Es ist nicht im Interesse der königlichen Familie, sich zu äußern, es sei denn, es handelt sich um extreme Umstände", stellte er klar. In seinen Augen sei die ganze Situation ziemlich aussichtslos für König Charles und seine Familie.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles III. im September 2022

