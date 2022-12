Hochschwangere Jennifer Gates feiert eine Luxus-Babyparty

Jennifer Gates (26) feiert ihr ungeborenes Kind im großen Stil! Nach ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr verkündete die Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates (67) vor rund einem Monat, dass sie und ihr Mann Nayel Nassar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Schon bei der Bekanntgabe zeigte sich die werdende Mutter mit einem XXL-Schwangerschaftsbauch. Jetzt scheint die Geburt kurz bevorzustehen. Hochschwanger feierte Jennifer nun aber noch eine luxuriöse Babyparty!

In einem Instagram-Post gab die 26-Jährige Einblicke in die weihnachtliche Babyshower. "Immer noch auf Wolke sieben nach dieser Babyparty. Danke an all die Menschen, die mir und dem kleinen Mädchen so viel Liebe von nah und fern gegeben haben", schrieb Jennifer. Vor allem ihre Mutter Melinda (58) habe dabei geholfen, diesen "unglaublichen Abend" auf die Beine zu stellen. Jennifer feierte ihre Schwangerschaft in einem herrlichen engen Kleid in Weinrot in einem Festsaal mit einem leuchtend geschmückten Weihnachtsbaum.

Melinda meldete sich in der Kommentarspalte und versicherte ebenfalls: "Es war ein perfekter Abend. Ich liebe dich." Auf einem Foto ist sie in einem Kleid mit Blumenmuster neben Jennifer zu sehen. Auch die Designerin Vera Wang zeigte sich begeistert und kommentierte: "Was für eine tolle Liebesgeschichte, die nun weitergeht."

Anzeige

Instagram / ClWYB9LrOAi Nayel Nassar und Jennifer Gates an Thanksgiving 2022

Anzeige

Instagram / jenniferkgates Jennifer Gates bei ihrer Babyparty im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Melinda und Jennifer Gates bei einem Event in Paris im Dezember 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de