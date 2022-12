Niedliches Trio: Mandy Moore teilt Kuschelpic ihrer Söhne

Mandy Moores (38) Söhne verstehen sich blendend. Der Hollywoodstar durfte im Sommer sein zweites Kind auf der Welt begrüßen: Der Kleine hört auf den Namen Oscar und ist offenbar der ganze Stolz der Brünetten. Zusammen mit Ehemann Taylor Goldsmith und Ozzies großem Bruder August scheint das Familienglück nun perfekt. Zu Weihnachten beglückt Mandy ihre Fans jetzt mit einem süßen Kuschelfoto ihrer beiden Jungs.

In ihrer Instagram-Story teilt Mandy ein Foto von sich mit ihren beiden Söhnen. Die drei kuscheln sich auf einer gepolsterten Bank aneinander und scheinen großen Spaß zu haben. "Das einzige Weihnachtsgeschenk, das ich brauche... Außer vielleicht etwas Kaffee", scherzt die Sängerin. Davor ist auch ein Bild ihrer Sprösslinge beim Schmusen zu sehen. Doch während August fröhlich in die Kamera lacht, scheint Ozzie Mamas Fotoaktion eher skeptisch zu beobachten. Dennoch wünscht Mandy: "Frohe Weihnachten von den Goldsmith-Jungs."

Bei zwei so strahlenden Jungs bekommt Mandy bereits Lust, ihre Familie noch weiter zu vergrößern, wie sie bei Instagram verriet. "Es ist einfach so zum Knutschen, dass Mama nur denkt, das Ganze noch mal machen zu wollen", schwärmte sie von ihren verschmusten Kindern. Vielleicht steht in den kommenden Jahren also noch weiterer Goldsmith-Moore-Nachwuchs an.

