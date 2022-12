Sohn Ozzie lässt Mandy Moore über weitere Kinder nachdenken!

Mandy Moore (38) kann von dem Muttersein wohl einfach nicht genug bekommen! Im Oktober sind die Schauspielerin und ihr Mann Taylor Goldsmith zum zweiten Mal Eltern geworden. Im Netz hält die This Is Us-Darstellerin ihre Fans fleißig auf dem Laufenden und teilt süße Momente mit dem neuen Familienmitglied. Sohn Ozzie hat es ihr offenbar total angetan, denn Mandy wünscht sich nun weitere Kinder!

Auf Instagram hat die Sängerin ein goldiges Video von ihrem Ozzie gepostet. Sie schreibt darunter: "Dieser kleine Engel ist zwei Monate alt und ein gigantisches Kuschelbündel, das die ganze Zeit Hunger hat." Daraufhin zählt sie eine Reihe von Dingen auf, die ihren kleinen Nachwuchs liebevoll beschreiben. "Er scheint tief beeindruckt von seinem großen Bruder zu sein und liebt es, in jemandes Armen einzuschlafen. Er ist einfach so zum Knutschen, dass Mama nun daran denkt, das Ganze noch mal machen zu wollen", schwärmt sie. Offenbar kann die frischgebackene Zweifachmama selbst nicht glauben, was sie da denkt, denn hinter ihre letzte Aussage setzt sie ein erschrockenes Emoji.

Bereits kurz nach der Geburt hatte Mandy ihr Glück in den sozialen Medien zum Ausdruck gebracht. "Eine Woche mit diesem Traummann. Du hast das Spiel absolut verändert, Ozzie", lauteten die liebevollen Zeilen der 38-Jährigen. "Ja, ich bin erschöpft und mit Spucke bedeckt und füttere dich pausenlos, aber ich bin so dankbar und genieße jede Sekunde dieser Zeit", schrieb sie.

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit Sohn Oscar Bennett

Instagram / mandymooremm Mandy Moores Baby

