Schwere Vorwürfe: Blac Chyna soll Comedian geschlagen haben!

Blac Chyna (34) sorgt erneut für negative Schlagzeilen. Immer wieder erregte die Rapperin in der Vergangenheit mit ihrem Verhalten Aufsehen. So wurde das Model erst vor wenigen Monaten beschuldigt, gegenüber einer Frau handgreiflich geworden zu sein, nachdem sie den Prozess gegen die Familie ihres Ex-Verlobten verloren hatte. Nun soll sie erneut gewalttätig gewesen sein: Der Comedian Gerald Huston behautptet, Blac Chyna habe ihn auf den Mund geschlagen.

Im Podcast "No Jumper" berichtete der Komiker von seiner Auseinandersetzung mit der 34-Jährigen. So habe er die Ex von Robert Kardashian (35) vor einiger Zeit vor einem Klub getroffen und sich einen Spaß erlaubt, indem er sie absichtlich mit Ari Flechter verwechselt hat. Das habe der Reality-TV-Star jedoch nicht sehr gut aufgenommen. "Sie stellte sich sofort vor mich und schlug mir auf den Mund", erinnerte sich Gerald. Wann sich das Szenario abgespielt haben soll, behielt der Comedian jedoch für sich.

Aussagekräftige Beweise für die Gewalttat hat der Komiker nicht. Auf dem Video, das an jenem Abend entstanden sein soll, ist aufgrund der Dunkelheit nichts zu erkennen. Man könne lediglich hören, wie Blac Chyna ihn beschimpft. Das Model selbst hat sich bislang zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

Getty Images Blac Chyna im August 2019

Getty Images Blac Chyna bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Blac Chyna, US-amerikanisches Model

