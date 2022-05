Sitzt sie bald selbst auf der Anklagebank? Blac Chyna (33) fühlte sich verleumdet und glaubte, die Kardashian-Jenners hätten ihre Karriere zerstört. Deswegen klagte sie gegen Kim (41), Khloé (37), Kylie (24) und Mutter Kris (66). Nach jahrelangem Rechtsstreit verlor sie nun die Klage, von der sie sich umgerechnet 92,5 Millionen Euro versprochen hatte. Jetzt wird gegen das Model selbst ermittelt: Blac Chyna soll einer Frau in den Bauch getreten haben!

Wie TMZ von Quellen der Polizei in Los Angeles erfahren haben will, läuft nach einem Angriff ein Ermittlungsverfahren gegen Chyna. Das mutmaßliche Opfer, Sequoya King, erzählte dem Nachrichtenportal, dass die 33-Jährige gedacht habe, sie würde von King mit ihrem Handy gefilmt werden. Daraufhin seien die Unternehmerin und sie in einen verbalen Streit geraten, der dann körperlich geworden wäre. Angela Renée White, wie Chyna mit bürgerlichem Namen heißt, soll der potenziell Geschädigten das Handy aus der Hand gerissen und es zu Boden geworfen haben. King behauptet außerdem, die Ex von Rob Kardashian (35) habe ihr in den Bauch getreten, woraufhin sie zu Boden gegangen sei.

King gab an, der angebliche Vorfall habe sich am frühen Freitagmorgen in einer Bar in Los Angeles ereignet. Danach hätten Chynas Freunde sie weggezogen und in ein Auto gebracht. In der Vergangenheit hatte Kris Jenner Chyna bereits bezichtigt, handgreiflich geworden zu sein.

Getty Images Blac Chyna, US-amerikanisches Model

Getty Images Blac Chyna und Rob Kardashian im Mai 2016 in Hollywood

Getty Images Blac Chyna bei den Oscars 2020

