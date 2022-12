Trotz Pete: Emily Ratajkowski ist auf Dating-App unterwegs

Was ist da los in Emily Ratajkowskis (31) Liebesleben? Seit der Trennung von ihrem Ehemann Sebastian Bear-McClard (35) ist sie wieder auf dem Markt – und lässt offenbar auch nichts anbrennen! Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass sie nach Kim Kardashian (42) die Frau an der Seite von Pete Davidson (29) ist. Doch dann wurde sie auch vertraut mit dem DJ Orazi gesichtet – und auch der Comedian traf sich öfter mit Chase Sui Wonders (26). Jetzt hat sich Emily zum ersten Mal bei einer Dating-App angemeldet.

Das berichtete sie in ihrem Podcast "High Low". "Ich dachte mir: 'Scheiß drauf'. Ich habe mich trotzig gefühlt, weil mir so viele Leute gesagt haben, ich solle es nicht machen", erzählte das Model. Mit der Auswahl dort sei sie jedoch nicht ganz zufrieden: "Ich habe das Gefühl, dass diese App ein bisschen weiß ist. Sie ist sehr weiß und fühlt sich nach einem ganz bestimmten Mann und einer ganz bestimmten Art von Frau an, also glaube ich nicht, dass ich hier meinen Schwarm treffen werde", erklärte Emily.

Doch Emily konnte der App auch Gutes abgewinnen – dort kann sie nämlich ihre Bisexualität richtig ausleben. Sie habe "ein paar direkte Anfragen von Frauen bekommen, was aufregend ist". Gegenüber Harper's Bazaar hatte die Mutter eines Sohnes im September erklärt, dass "sie nicht an das Heterosexuelle" glaube und "Sexualität auf einer gleitenden Skala" liege.

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

Getty Images Emily Ratajkowski bei einer Veranstaltung in New York im Oktober 2022

