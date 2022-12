Was ist mit Pete? Emily Ratajkowski genießt Date mit anderem

In Sachen Liebe geht es bei Emily Ratajkowski (31) offenbar sehr schnell! Das Model hatte erst vor einigen Monaten nach vier Jahren Ehe die Scheidung von Sebastian Bear-McClard (35) eingereicht. Bereits kurz danach wurde sie knutschend mit dem DJ Orazio Rispo gesehen. Nachdem die Britin dann öfter mit dem Ex-Saturday Night Live-Star Pete Davidson (29) unterwegs war, behaupteten Insider, dass es zwischen ihnen ernst sei. Jetzt traf Emily sich allerdings wieder mit DJ Orazio!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die "Gone Girl"-Darstellerin wieder mit ihrem Flirt von vor einigen Wochen. Orazio ist der Sohn eines New Yorker Luxus-Immobilienbarons. Die beiden scheinen gemeinsam einen schönen Abend in New York City zu verbringen. Die 31-jährige Mutter eines Sohnes trägt dabei ein breites Grinsen auf den Lippen.

Gerade erst behauptete eine Quelle gegenüber People, dass es zwischen Emily und Pete eigentlich sehr gut laufen soll. "Es ist bei ihnen fester und ein bisschen ernster." Die beiden verbinde vor allem ihre Liebe zur US-amerikanischen Ostküste sowie eine ähnliche Ausstrahlung, was Persönlichkeit und Stil betrifft. "Er bringt sie wirklich zum Lachen und sorgt für Spaß", fügte der Insider hinzu.

Anzeige

Getty Images DJ Orazio Rispo

Anzeige

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

Anzeige

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de