"Bachelor in Paradise"-Kim Virginia & Emanuell sind ein Paar

Was für eine Überraschung! Kim Virginia Hartung (27) und Emanuell Weißenberger (29) wollten bei Bachelor in Paradise der Liebe eine zweite Chance geben. Die beiden verpassten sich allerdings – denn die Influencerin musste wenige Tage nach ihrem Einzug in der Villa schon wieder ausziehen. Doch nach den Dreharbeiten scheint die Beauty nun doch noch ihren persönlichen Mr. Right gefunden zu haben: Kim Virginia und Emanuell sind ein Paar!

Auf Instagram verkündeten die zwei Turteltauben nun die Neuigkeiten. "Wir haben lange überlegt, ob wir mit unserer Beziehung an die Öffentlichkeit gehen sollen und sind letzten Endes zum Entschluss gekommen, dass wir unser Glück mit euch teilen wollen", schrieben sie zu einem Foto, auf dem sie zusammen zu sehen sind. Die beiden haben sich zwar nicht während der Dreharbeiten kennengelernt, dafür aber umso intensiver danach. "Die rosige Reise hat sich für uns am Ende definitiv gelohnt", schwärmten sie.

Das Liebes-Outing scheint für viele Fans und Promi-Kollegen aber ziemlich überraschend zu sein. "Wie geil! Herzlichen Glückwunsch", schwärmte unter anderem ihre Mitstreiterin Jana-Maria Herz (30) in der Kommentarspalte unter dem Posting. Und auch Christina Rusch (24) scheint sich für ihre Mitkandidaten zu freuen. "Cute", kommentierte sie und fügte noch zwei schwarze Herzen hinzu.

Anzeige

Instagram / emanuell.wss Emanuell Weißenberger, Bachelorette-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de