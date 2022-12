Falscher Alarm? Georgina Fleur musste aus Wohnung flüchten!

So hat sich Georgina Fleur (32) ihre Rückkehr nach Dubai wohl nicht vorgestellt. Die Reality-TV-Bekanntheit gönnte sich zusammen mit ihrer Tochter in den vergangenen Tagen eine Auszeit auf den Malediven, um vor den anstehenden Feiertagen noch mal so richtig abschalten zu können. Pünktlich zu Weihnachten reiste sie aber wieder nach Dubai, um dort die Festtage zu verbringen. Doch die Rückkehr war für Georgina alles andere als entspannt: Sie musste mitten in der Nacht wegen eines Feueralarms aus ihrer Wohnung flüchten!

"Wir sind in Dubai gelandet, haben uns ins Bett gelegt und jetzt ist hier Feueralarm", erzählte die 32-Jährige ganz geschockt in ihrer Instagram-Story. Georgina habe sich sofort ihre Tochter geschnappt und sei mit ihr aus dem 46. Stock geflüchtet. "Ich sitze jetzt unten. Die haben gesagt, es ist wahrscheinlich falscher Alarm, aber ich bin fertig mit den Nerven", zeigte sich die Influencerin total aufgewühlt.

Wenige Stunden später scheint sich Georgina von dem Schock aber schon wieder erholt zu haben. Gut gelaunt machte sie sich auf den Weg zum weihnachtlichen Brunch mit ihren Liebsten. "Ich lasse mir mein Weihnachten nicht verderben", meinte die ehemalige Dschungelcamperin abschließend.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de