Gesundheitszustand von Pelé verschlechtert sich immer weiter

Die Sorge um Pelé (82) ist groß. Vor einigen Wochen sorgten sich die Fans bereits, als der brasilianische Fußballstar wieder in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Nachdem es ihm erst wieder besser gegangen war, hatte sich sein Befinden wohl erneut verschlechtert. Seit Wochen kämpft Pelé gegen eine Krebserkrankung. Zuletzt hatte er eine Herzinsuffizienz aufgrund der Chemo erlitten. Nun verschlechtert sich sein Zustand immer weiter.

Seine Tochter Kely Nasciment postete ein Foto aus dem Krankenhaus auf Instagram. Dort liegt sie in den Armen ihres kranken Vaters in einem Krankenhausbett. "Wir machen hier weiter, im Kampf und im Glauben. Noch eine Nacht zusammen", schreibt sie zu dem emotionalen Schnappschuss. Der Gesundheitszustand des dreimaligen Weltmeisters hat sich kurz vor Weihnachten wohl noch einmal verschlechtert.

Seit dem 29. November befindet er sich im Albert-Einstein-Hospital in São Paulo in Brasilien. Dort erhält der ehemalige Fußballstar eine Chemotherapie gegen Darmkrebs. In den letzten Tagen kamen Nieren- und Herzprobleme dazu. Medien berichten zuletzt, dass die Chemo nicht mehr angeschlagen habe.

Getty Images Pelé, brasilianische Fußballlegende

