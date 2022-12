Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness tanzen vorm Tannenbaum

Kreative Weihnachtsgrüße von Hugh Jackman (54) und Deborra-Lee Furness (67)! Auch nach 26 Jahren Ehe sind die beiden Schauspieler immer noch total verrückt nacheinander. Das bewies der "The Greatest Showman"-Star Ende November wieder: Zu ihrem Geburtstag widmete er seiner Frau rührende Worte. Auch in ihrem neusten Video ist deutlich zu sehen, wie harmonisch ihre Beziehung ist: Hier tanzen Hugh und Deborra-Lee eine kleine Choreo vorm Weihnachtsbaum!

Via Instagram veröffentlichte der 54-Jährige jetzt ein Video mit dem Titel "Deb und ich tanzen in die Feiertage". Und tatsächlich: Hugh und Deborra-Lee geben hier einige flotte Moves vorm Tannenbaum zum Besten, die sie definitiv vorher einstudiert haben. Zu Bruno Mars' (37) "Finesse" lassen sie hier die Hüften kreisen. Besonders lustig: Ryan Reynolds (46) hat hier in Form eines Pappaufstellers einen kleinen Cameo-Auftritt im Hintergrund.

Ihre Fans sind hin und weg von der Tanzeinlage: "Wer hätte gedacht, dass Deborra auch so tanzen kann?", jubelte ein Follower. "Ihr zwei seid einfach so ein Bilderbuchpaar. Ich liebe euch! Frohe Weihnachten", schwärmte ein anderer Nutzer. Was sagt ihr zu der Nummer? Stimmt ab!

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness an Weihnachten

Getty Images Hugh Jackman mit Deborra-Lee Furness auf der Met Gala

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman und seine Ehefrau Deborra-Lee Furness

