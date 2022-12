Im Pyjama: Julian Engels lässt sich erstmals tätowieren

Sarah (30) und Julian Engels (29) machten einen Familienausflug der besonderen Art! Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Mann sind im vergangenen Jahr Eltern der kleinen Solea (1) geworden. Gerade erst plauderte die Zweifachmama aus, dass die Familie die Feiertage im Ausland verbringen werde. Doch vorher ließ der ehemalige Fußballprofi sich noch sein allererstes Tattoo stechen – und dabei trug er ein ganz besonderes Outfit!

Die 30-Jährige begleitete den Termin in ihrer Instagram-Story. Die ganze Familie samt der einjährigen Solea und dem siebenjährigen Alessio (7) war mit im Tattoo-Studio. Dabei trugen sie ein ganz spezielles Outfit: Die vier kreuzten in ihren weihnachtlichen Schlafanzügen auf! Der 29-Jährige ließ sich gleich drei Bilder unter die Haut stechen. Auf einem Foto sind eine Schildkröte und eine Sonne auf seinen Oberarmen zu erkennen – das dritte Motiv zeigte er nicht.

Lässt Familie Engels die Pyjamas auch im geplanten Urlaub an? "Es geht am 25., also diesen Sonntag, bereits sehr früh morgens nach Finnland. Wir können es alle kaum abwarten", verkündete Sarah vor einigen Tagen voller Vorfreude. Doch eine Reise mit Kindern bringt auch etwas Stress mit sich. "Ich wollte ursprünglich nur zwei Koffer mitnehmen." Das habe aber wohl nicht gereicht.

Instagram / sarellax3 Julian Engels, Dezember 2022

Instagram / julbue Julian Engels mit seiner Tochter Solea, 2022

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels mit Alessio und Solea, Juni 2022

