Jason Momoa und Lisa Bonet sind trotz Trennung befreundet

Zwischen Jason Momoa (43) und Lisa Bonet (55) gibt es scheinbar kein böses Blut! Seit 2005 waren die beiden Schauspieler ein Paar und gaben sich zwölf Jahre später das Jawort. Aus ihrer Beziehung sind zwei gemeinsame Kinder entstanden. Seit knapp einem Jahr geht das Hollywood-Traumpaar allerdings nun schon getrennte Wege. Die Trennung verlief anscheinend im Guten. Denn Jason und Lisa stehen sich nach wie vor sehr nahe!

"Sie verbringen Zeit miteinander, wenn Jason in Los Angeles ist", verrät ein Insider gegenüber People. Als sie noch zusammenlebten, habe der Aquaman-Darsteller sich stets nützlich gemacht und Sachen am Haus repariert. "Er hilft Lisa heute auch noch hin und wieder", führt die Quelle weiter aus. Das Ex-Paar habe zudem Pläne, die Feiertage gemeinsam mit seinen Kindern zu verbringen.

Der Game of Thrones-Star stehe jedoch nicht bloß weiter in Kontakt mit seiner Ex-Frau. Auch mit Eiza González (32) pflege er ein gutes Verhältnis. Die beiden sollen nach Jasons Trennung von Lisa für ein paar Monate ein Paar gewesen sein. "Sie trifft sich mit Jason, wenn sie in der gleichen Stadt sind. Sie bleibt in Kontakt mit ihm", erklärte ein weiterer Insider im Sommer.

Getty Images Lisa Bonet und Jason Momoa, 2020

Instagram / prideofgypsies Lisa Bonet und Jason Momoa mit ihren zwei Kids

Getty Images Eiza González bei der Premiere von "Babylon"

