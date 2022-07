Trotz Liebes-Aus: Deshalb hängt Jason Momoa noch mit Ex ab

Jason Momoa (42) und Eiza González (32) stehen noch in Kontakt! Im Januar machten der Schauspieler und seine langjährige Partnerin Lisa Bonet (54) publik, dass sie getrennte Wege gehen, was ihre Beziehung betrifft. Offenbar ist der Aquaman-Darsteller jedoch kein Mann, der lange Trübsal bläst. Seit Februar trifft er sich angeblich regelmäßig mit Eiza González. Die beiden sollen sogar ein Paar gewesen sein, doch auf Dauer hat es nicht zwischen ihnen geklappt. Jetzt heißt es: Jason und Eiza verbringen aber noch Zeit miteinander!

Ein Insider berichtete gegenüber People, dass Jason und Eiza immer noch jede Menge Spaß miteinander hätten, obwohl sie kein Liebespaar mehr sein wollen. Für Eiza sei Jason einfach ein cooler Typ, mit dem sie gerne Zeit verbringt. "Im Leben steht sie da, wo sie jetzt sein will und ist sehr glücklich damit. Sie wird Jason treffen, wenn sie in der gleichen Stadt sind. Sie bleibt in Kontakt mit ihm", erklärte die Quelle. Die beiden wurden sogar Anfang der Woche gemeinsam gesehen, als sie in London zusammen unterwegs waren.

Der Grund für ihre Trennung sollen laut eines Insiders "unterschiedliche Lebenslagen" gewesen sein. "Sie sind einfach sehr unterschiedliche Menschen", meinte die Quelle zu People. Außerdem war es für Jason offenbar doch etwas früh, sich nach der langjährigen Beziehung zu Lisa in etwas Neues zu stürzen.

Getty Images Lisa Bonet und Jason Momoa im Jahr 2019

Getty Images Jason Momoa bei der "Dune"-Premiere in London

Getty Images Eiza González bei der Met Gala 2022

