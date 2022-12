Khloé Kardashians Tochter True (4) hat ersten Zahn verloren

Dieser Moment wird Khloé Kardashian (38) sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit beweist immer wieder, dass ihre Tochter True Thompson (4) und ihr Sohn, der im vergangenen August mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam, ihr ganzer Stolz sind. Im Netz gewährt sie fast täglich Einblicke in ihren Familienalltag. Nun stand für Khloé ein ganz besonderes Ereignis an: True hat ihren ersten Zahn verloren!

In ihrer Instagram-Story teilte die 38-Jährige nun eine ganze Reihe von Videos mit ihrem ältesten Kind, in denen sie gemeinsam verschiedene Filter ausprobieren. In einem der Clips erzählt True den Fans stolz von den Neuigkeiten. "Ich habe meinen Zeh verloren! Ich habe meine Zähne verloren! Ich habe meinen Zeh verloren", ruft sie Khloé zu und lacht dabei glücklich.

Während die Vierjährige immer wieder auf dem Instagram-Account ihrer Mutter zu sehen ist, war das bei ihrem jüngeren Bruder bislang kaum der Fall. Ende Oktober hatte Khloé ihren Sohnemann das erste Mal im Netz gezeigt – allerdings nur von hinten. Wie der Kleine heißt, ist bis heute immer noch nicht bekannt.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian True Thompson im Dezember 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Tochter True und ihr Sohn

