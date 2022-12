Last-Minute-Kekse: Ana Ivanovic zeigt stolz Weihnachtsgebäck

Ana Ivanovic (35) bereitet den Weihnachtsnachtisch im letzten Moment vor! Zusammen mit ihrem Mann Bastian Schweinsteiger (38) und ihren zwei Söhnen hat die ehemalige Tennisspielerin wohl ihr Familienglück gefunden. Bereits seit 2015 gehen die beiden Sport-Stars gemeinsam durch das Leben. Da wird natürlich auch Weihnachten im Kreise der Familie gefeiert. Und einen Tag vor dem Fest scheint Ana noch das Plätzchenfieber gepackt zu haben.

Auf ihrem Instagram-Account teilt Ana heute ein Bild von sich an der gedeckten Weihnachtstafel. "Ich habe noch im letzten Moment Weihnachtsbacken gemacht", freut sich die 35-Jährige und hält stolz eine Holzplatte mit festlich dekorierten Plätzchen in die Kamera. Mit dem weißen Zuckerguss wurden die braunen Kekse farblich auch der Deko angepasst, die die gebürtige Serbin für das Fest gewählt hat: Der Tisch ist in rustikalen Brauntönen gehalten und mit elegantem Silber gedeckt.

Bei Ana schien aber schon vorher Weihnachtsstimmung aufgekommen zu sein. Die ersten Posts zum Fest kamen von ihr nämlich schon vor ein paar Tagen. Da zeigte sie sich warm eingepackt in einen lilafarbenen Mantel und eine Wollmütze auf dem Weihnachtsmarkt in München. "Weihnachtsmärkte geben mir eine magische und gefühlvolle Stimmung", schrieb sie dazu.

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic mit ihrem Mann Bastian Schweinsteiger im September 2022

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic auf dem Weihnachtsmarkt in München, 2022

