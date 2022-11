Bastian Schweinsteiger schickt seiner Ana süße Bday-Grüße

Schöne Worte von Bastian Schweinsteiger (38) an seine Frau! Seit 2015 geht der ehemalige Nationalspieler mit der Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic gemeinsam durchs Leben, 2016 folgte die Hochzeit. Zwei Söhne krönten ihr Liebesglück. Sieben Jahre, nachdem die beiden sich kennengelernt haben, schwebt das Paar offenbar nach wie vor auf Wolke sieben. Zu Anas 35. Geburtstag überraschte Bastian sie jetzt öffentlich mit einem rührenden Video!

Auf Facebook teilte der 38-Jährige nun einen Clip, in dem er seiner Ehefrau alles Liebe zu ihrem Ehrentag wünscht. Weil Ana gebürtig aus Serbien kommt, studierte Basti seine Glückwünsche in ihrer Muttersprache ein, womit er sie bestimmt überrascht hat. "Ich liebe dich", teilte der einstige Profifußballer ihr dann noch in englischer Sprache mit.

Vor ungefähr zwei Monaten hatte Ana gegenüber Bild ausgeplaudert, dass ihr Mann sie mit den Kindern zu Hause sehr unterstütze. Während sie die zwei Söhne morgens für den Kindergarten fertigmache, fahre Basti die beiden im Anschluss in die Kita. "Uns [ist es] wichtig, dass wir immer für unsere Kinder da sind", hielt die ehemalige Weltranglistenerste im Tennis fest.

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im April 2022 in München

Facebook / Ana Ivanovic Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger im Oktober 2021

