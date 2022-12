Mit Baby Royce: Rebel Wilson und Ramona feiern Weihnachten!

Rebel Wilson (42) genießt ihr erstes Weihnachten als Mama! Die Schauspielerin ist erst vor wenigen Monaten überraschend Mutter geworden. Die Pitch Perfect-Darstellerin und ihre Partnerin Ramona Agruma genießen seitdem jeden einzelnen Moment mit Töchterchen Royce und teilen regelmäßig niedliche Schnappschüsse mit der Kleinen. Nun erwartet das Paar eine ganz besondere Zeit: Die stolzen Eltern feiern ihr erstes Weihnachten mit ihrem Baby!

Auf Instagram teilte die 42-Jährige zuckersüße Fotos, auf denen die dreiköpfige Familie vor einem bunten Weihnachtsbaum steht. Die frisch gebackenen Mütter sind bereits winterlich in Jacken eingepackt. Megahappy posieren die beiden neben dem Kinderwagen, in welchem ihr Töchterchen in eine Kuscheldecke eingewickelt liegt. "Das erste Weihnachten als Familie", betitelte die gebürtige Australierin den Beitrag.

Erst im vorherigen Monat gab es das erste Familienfest bei Rebel. Anlässlich des amerikanischen Feiertages Thangsgiving postete sie eine süße Fotoreihe mit ihrer Liebsten und der kleinen Royce. Die zwei sahen glücklich und entspannt aus, als sie ihr Neugeborenes im Arm hielten.

