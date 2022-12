Nach Shopping-Tour: Tamar Braxton musste ins Krankenhaus

Tamar Braxton (45) hat einen Schock erlitten. Die US-amerikanische Sängerin war ehemals Mitglied der R&B-Gruppe The Braxtons und ist zudem die jüngste Schwester der Sängerin Toni Braxton (55). Ihre Karriere startete die Beauty bereits im zarten Alter von 13 Jahren. Ab 2011 war sie außerdem in der Reality-TV-Serie "Braxton Family Values" zu sehen. Nun musste die 45-Jährige allerdings einen Schock-Moment verkraften.

Am Freitag teilte die TV-Persönlichkeit den schockierenden Vorfall auf Instagram: "Ich war mit meinen besten Freunden einkaufen und genoss die Weihnachtsstimmung – und am nächsten Tag musste ich per Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden, brauchte Sauerstoff, weil ich dachte, Gott würde mich nach Hause bringen, weil ich nicht atmen konnte und meine Brust in Flammen stand", berichtete sie. Die Ärzte fanden schließlich heraus, was Tamar fehlte: Sie hat die Grippe. "Ich nehme nun verschiedene Medikamente. Bitte seid vorsichtig", warnte sie ihre Follower.

Im Jahr 2020 wurde Tamar bereits einmal in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie in ihrem Zimmer im Ritz-Carlton Hotel in der Innenstadt von Los Angeles nicht mehr ansprechbar aufgefunden wurde. Später enthüllte sie in einem langen Statement, dass sie einen Selbstmordversuch unternommen hatte, nachdem sie in den letzten Jahren während ihrer Zeit als Reality-Star in der Unterhaltungsbranche unter seelischen "Schmerzen" litt.

