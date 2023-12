Nach Trennung: Tamar Braxton und Jeremy sind wieder verlobt!

Sie geben sich noch eine Chance! Tamar Braxton (46) und Jeremy "JR" Robinson hatten sich Anfang 2023 während der ersten Staffel der Reality-TV-Show "Queen's Court" kennengelernt. Im Staffelfinale war der US-Amerikaner sogar vor der Sängerin auf die Knie gegangen und hatte um ihre Hand angehalten. Im Oktober zerbrach ihre Liebe jedoch und sie lösten ihre Verlobung. Seit Anfang Dezember sind die beiden wieder zusammen und dieses Mal soll es wirklich für die Ewigkeit sein: Tamar und Jeremy sind erneut verlobt!

Das gibt die 46-Jährige mit süßen Videos auf Instagram bekannt. Darauf sind sie, ihr Sohn und weitere Familienmitglieder am Weihnachtsmorgen beim Auspacken der Geschenke zu sehen: Völlig baff öffnet sie eine kleine Schatulle mit einem Verlobungsring, den Jeremy ihr anschließend breit grinsend an den Finger steckt. "Es ist uns egal, ob jemand damit nicht einverstanden ist. Wir entscheiden uns, uns laut und stolz zu lieben, weil wir etwas gefunden haben, für das es sich lohnt, zu kämpfen und einander jeden Tag vor und hinter den Kulissen zu vergeben", erklärt Tamar und fügt hinzu: "Ich liebe dich von ganzem Herzen und von nun an sind unsere Probleme meilenweit entfernt."

Zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen freuen sich für das Paar. "Herzlichen Glückwunsch", kommentieren einige User unter Tamars Clip. Taraji P. Henson (53) meint ganz begeistert: "Ich freue mich so für dich, Schwester. Du verdienst all das Gute, das diese Welt zu bieten hat."

Getty Images Tamar Braxton, Sängerin

Getty Images Tamar Braxton, Sängerin

Getty Images Tamar Braxton, Juli 2022

