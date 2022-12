Sind Fiona Erdmann Geschenke an Weihnachten noch wichtig?

Inwiefern legt Fiona Erdmann (34) Wert auf die Bescherung an Weihnachten? Die Influencerin wird in diesem Jahr das erste Mal Weihnachten als vierköpfige Familie – mit Partner Moe und den Kindern Leo sowie Neyla – feiern. Im muslimischen Dubai läuft das Fest der Liebe für die Auswanderin wahrscheinlich etwas anders ab als hierzulande. Oder etwa doch nicht? Fiona klärt gegenüber Promiflash in Sachen Bescherung auf: Wie wichtig sind Geschenke an Weihnachten?

Im Interview mit Promiflash plaudert die 34-Jährige aus: "Persönlich sind mir Geschenke gar nicht so wichtig." Als Kind sei das etwas ganz anderes gewesen. Auch wenn die Brünette zwar heute keinen Wert mehr auf teure Geschenke lege, finde sie trotzdem: "Geschenke gehören so ein bisschen zu Weihnachten dazu, selbst, wenn es nur etwas supersuper Kleines ist, finde ich es eigentlich ganz schön." So werde ihr Schatz auf jeden Fall eine kleine Überraschung wie beispielsweise einen Gutschein für einen Spa Tag unter dem Weihnachtsbaum abstauben.

Außerdem verrät die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gegenüber Promiflash, wie das Weihnachtsfest bei ihr ablaufen werde. "Ich möchte gerne, dass Dinge so ein bisschen so ablaufen, wie ich das damals kannte von mir zu Hause", erklärt sie. Dazu würden die Weihnachtsglöckchen ihrer Mutter und Oma zum Einsatz kommen. Damit will die Zweifachmama Spross Leo aus seinem Kinderzimmer zum Auspacken der Geschenke abholen. Sie habe auch große Lust, mal wieder ganz entspannt Weihnachtsfilme zu schauen.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner und den zwei gemeinsamen Kindern

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Partner Moe

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn im Oktober 2022

