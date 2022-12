So emotional lief die Beerdigung von FitnessOskars Baby ab

FitnessOskar teilt bewegende Momente mit seinen Fans! Anfang Dezember mussten der Fitness-Influencer und seine Freundin HealthyMandy einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Baby Rio starb nur wenige Monate nach seiner Geburt an einer Autoimmunkrankheit. Seitdem trauert das Paar regelmäßig im Netz und widmet immer wieder liebe Worte an ihren geliebten Sohn. Nun fand zum Abschluss die emotionale Beisetzung ihres verstorbenen Nachwuchses statt.

In seiner Instagram-Story teilte der Webstar einige repostete Aufnahmen von Rios Trauerfeier. In einem Video ließen die Gäste kunterbunte Luftballons in den Himmel steigen. In weiteren Clips zeigt Oskar die schönen Karten, welche die Eltern als Geschenk nach der Zeremonie bekamen. Auch das Grab seines Babys präsentierte er seinen Fans. Hand in Hand stand er neben seiner Frau und zündete eine Trauerkerze an. "Hier können wir nun immer hinkommen, um dich zu besuchen", schrieb er dazu.

Erst vor wenigen Tagen teilte Mandy ihren Fans mit, dass die Auswahl eines Grabes bevorsteht. "Jetzt denke ich mir, ein Leben ohne dich, wie soll ich das schaffen? Wer hätte gedacht, dass morgen der Tag ist, an dem ich dein Grab für deine Beerdigung aussuche", trauerte sie im Netz.

Instagram / fitnessoskar HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar mit seinem Sohn Rio und Mandy

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und sein Sohn Rio

