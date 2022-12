So erleichtert Christina Applegate sich den Umgang mit MS

Christina Applegate (51) hat ihr Lachen nicht verloren! Seit einem knappen Jahr ist öffentlich bekannt, dass die Schauspielerin an der Krankheit Multiple Sklerose leidet. Die Diagnose bekam sie während der Dreharbeiten ihrer Serie "Dead To Me". Die Symptome der unheilbaren Nervenerkrankung spürte sie aber schon einige Jahre vorher. Doch das ist offenbar kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Christinas wichtigstes Hilfsmittel gegen die Krankheit ist ihr Humor.

Am Freitag ist Christina in der "The Kelly Clarkson Show" zu sehen. Im Gespräch mit der Moderatorin verrät sie, was ihr im Kampf gegen die fortschreitende Krankheit am meisten geholfen hat. "Ich benutzte meinen Humor, um mich abzulenken und damit die Leute keine Angst haben müssen, in meiner Nähe zu sein", erklärt sie. Die 51-Jährige wolle von ihrem Umfeld vor allem nicht als Person mit einer körperlichen Behinderung wahrgenommen werden. Das brachte sie sogar auf die Idee, ein lustiges Weihnachtslied über ihre Krankheit zu schreiben. Der Song trägt den Titel "Disabey Baby".

Dass sie heute so locker mit ihrer Erkrankung umgehen kann, ist für Christina nicht selbstverständlich. "Als letztes Jahr die Diagnose MS kam und sich mein Körper, mein Kopf und mein Geist veränderten, wollte ich natürlich mit niemandem zusammen sein und mit niemandem sprechen", erinnert sie sich. Doch wegen ihres Jobs habe sie das noch einmal überdacht.

