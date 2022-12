So kümmert sich Cosimo Citiolo um seinen depressiven Vater

Cosimo Citiolo (40) will für seinen Papa da sein. In der Regel kennt man den DSDS-Kultkandidaten immer bei bester Laune und als wahren Entertainer. Ab dem 13. Januar wird der einstige Sommerhaus-Kandidat auch im Dschungelcamp zu sehen sein. Damit wird er vorerst auch von seiner Partnerin Nathalie Gaus getrennt sein. Doch diese ist die zeitweise räumliche Trennung schon gewohnt, denn: Cosimo besucht regelmäßig seinen Vater, der an Depressionen leidet, wie er nun erzählte.

Im Interview mit RTL kam der 40-Jährige auf seinen Papa zu sprechen. "Ich bin jeden Monat für mindestens eine Woche in Stuttgart zum Familienbesuch. Mein Vater ist sehr krank, er hat Depressionen. Als ältester Sohn besuche ihn also regelmäßig und gern, damit er Motivation bekommt", erzählte Cosimo. Ansonsten telefoniere er auch noch alle zwei bis drei Tage mit ihm. "Er will aber auch nicht immer reden", merkte der gelernte Friseur an.

Wie er mit der Depression seines Vaters umgehen soll, hat Cosimo noch nicht herausgefunden. "Es ist eine komische Krankheit, die ich immer noch nicht verstehe. Ich versuche aber, wenn jemand diese Krankheit hat, mit einem Lachen zu helfen…", erklärte der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat an.

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im September 2021

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im Dezember 2022

