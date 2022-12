"Tinkerbell mit Doppel-D": Ashley Graham zeigt XL-Dekolleté

Ashley Graham (35) beweist mal wieder, was sie zu bieten hat! Nachdem das Curvy-Model und sein Mann Justin Ervin 2020 Eltern des kleinen Isaac wurden, durften sie im vergangenen Januar ihre Zwillinge auf der Welt begrüßen. Seitdem gewährt die Laufstegschönheit regelmäßig ihren Fans im Netz Einblicke in ihr Leben als Dreifach-Mama. Posts in sexy Looks dürfen dennoch weiterhin nicht fehlen: Im Tinkerbell-Stil präsentierte sich Ashley jetzt auf Social Media!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Beauty die heißen Schnappschüsse: In einem grünen Minikleid mit XL-Dekolleté posiert die Laufstegschönheit sexy für die Kamera. Um in der Kälte nicht zu frieren, entschied sich das Model zudem für eine graue Puffjacke. Mit glitzernden High Heels und einem glamourösen Make-up machte die 35-Jährige den märchenhaften Look komplett. "Wenn Tinkerbell zwei Doppel-Ds hätte", schrieb Ashley zu den Aufnahmen.

Ihre Fans sind von der Bilderreihe begeistert! Neben einer Menge Flammen-Emojis schrieben andere User in den Kommentaren: "Du siehst unglaublich aus!", "Diese Frau sieht jedes Mal, wenn sie ein Foto macht, wie ein Dessert aus" oder "Tinkerbell würde sich wünschen, dass sie so heiß ist wie du!"

Anzeige

Instagram / mrjustinervin Ashley Graham mit ihren drei Kindern

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de