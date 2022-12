Im Netz-Kleid: Ashley Graham setzt ihre Kurven in Szene!

Ashley Graham (35) zeigt, was sie hat! Das Curvy-Model und sein Partner Justin Ervin wurden 2020 zum ersten Mal Eltern. Anfang des Jahres bekamen die beiden dann gleich doppelten Familienzuwachs: Ihre Zwillinge kamen im Januar zur Welt. Seitdem teilt die Influencerin reichlich Mama-Content aus ihrem Alltag mit drei Kindern – oft präsentiert sie sich aber auch in sexy Looks. So wie jetzt: Ashley legte einen heißen Auftritt hin!

Auf Instagram teilte Ashley eine Fotoreihe, die sie in einem extrem aufregenden Outfit zeigt: Zu einem Event trug sie lediglich ein transparentes Netz-Kleid mit einer Kapuze über ihrer schwarzen Unterwäsche – dazu kombinierte sie relativ schlichte Heels, dafür aber ein umso dramatischeres Make-up.

Ashleys selbstbewusster Auftritt begeisterte ihre Fans total. "Du siehst einfach unglaublich aus! Ich liebe dieses Kleid an dir!" oder "Du bist einfach eine Legende. Was für eine inspirierende Frau du doch bist, wunderschön", kommentierten ihre Follower unter anderem in der Kommentarspalte.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Getty Images Ashley Graham im August 2022

Getty Images Ashley Graham, Model

