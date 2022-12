Tom Cruise beschenkt Prinz William und Kate mit Schoko-Torte

Prinz William (40) und Gattin Kate (40) können sich freuen! Das Königspaar baute in diesem Jahr eine ganz besondere Freundschaft mit Hollywoodstar Tom Cruise (60) auf. Anlässlich seines Films "Top Gun: Maverick" lud der Schauspieler das Paar zu einer privaten Vorpremiere ein. Der Mission: Impossible-Darsteller ist dafür bekannt, dass er seinen Freunden jedes Jahr einen weißen Schokoladen-Kokosnuss-Kuchen schenkt. In diesem Jahr standen auch die Royals auf der Liste!

The Sun berichtet, dass der 60-Jährige einen rund 43 Euro teuren Kuchen an William und Kate gesendet habe. Laut der Quelle soll die Aufnahme aufs Toms Liste eine große Bedeutung haben. "Die Aufnahme der Royals in die Liste zeigt, wie weit ihr Starpotenzial reicht", so der Insider. Der Informant fuhr fort: "Wenn man William und Kate in die Liste aufnimmt, stehen sie neben der Elite Hollywoods."

Während seiner Dreharbeiten zu "Mission: Impossible 7" soll der Star 300 Weihnachtskuchen als Geschenk für seine Crewmitglieder überbracht haben. Damals behauptete eine Quelle: "Tom wollte dem Team zu Weihnachten eine Freude machen und beschloss, dass nur Kuchen aus seiner Lieblingsbäckerei in LA in Frage kämen." Die zahlreichen Kuchen sollen mittels seines Privatjets von Kalifornien nach Großbritannien transportiert worden sein.

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon im Juli 2022

MEGA Tom Cruise bei den Dreharbeiten für "Mission: Impossible 7"

