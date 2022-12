"Toxisch": Aleks Petrovic lässt Beziehung Revue passieren

Aleksandar Petrovic (31) war in der Beziehung mit Christina Dimitriou (30) nicht glücklich. Die beiden Influencer wollten bei Temptation Island V.I.P. ihre Treue testen – der Muskelmann scheiterte jedoch kläglich und verliebte sich in die Verführerin Vanessa Nwattu. Mit ihr ging er noch in der Show eine Beziehung ein, bevor er sich von seiner eigentlichen Freundin trennte. Nun kam Aleks darauf zu sprechen, wie toxisch seine Beziehung mit Christina gewesen ist.

In seiner Instagram-Story äußerte Aleks sich abermals zu den Geschehnissen in der Show und ging dabei auch auf die Beziehung zwischen ihm und Christina ein. "Man hat auch schon damals bei #CoupleChallenge gesehen – da waren wir ja gerade mal drei Monate zusammen – dass wir uns gegenseitig hochpushen im negativen Sinne. Wenn der eine laut ist, wird der andere lauter", erzählte er und fasste zusammen: "Das ist halt insgesamt [...] toxisch." Dabei gehe es nicht um ihn oder Christina als einzelne Person, sondern um beide in Kombination.

Nach wie vor steht er deshalb hinter seiner Entscheidung, die Beziehung zu beenden – auch wenn er die Art und Weise selbst kritisiert. "Ich habe jetzt final gesehen, dass diese Beziehung mir nicht das gibt, was ich erwarte. Deshalb musste ich am Ende des Tages den Schlussstrich ziehen. Ich hätte es eleganter, charmanter und empathischer machen müssen", stellte Aleks klar.

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Influencer

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks Petrovic und Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

