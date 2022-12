Tradition? So feiern die internationalen Royals Weihnachten

Wie läuft Weihnachten bei den Royals ab? Promiflash hat die unterschiedlichen Bräuche von Prinz William (40), Prinz Frederik (54) und Co. zusammengefasst! In diesem Jahr feiert die britische Königsfamilie das erste Weihnachtsfest ohne Queen Elizabeth II. (✝96): Anders als in den Jahren zuvor werden sie die Feiertage auf Charles' (74) Landsitz Sandringham in Ostengland verbringen – inklusive Gottesdienst in der Kirche St. Maria Magdalena am ersten Weihnachtstag. Während es die dänischen Royals in die Sonne zieht, verbringen die Mitglieder des schwedischen Königshauses die Festtage daheim.

