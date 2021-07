Kelly Ripa (50) hat alle ihre Liebsten zusammengetrommelt. Der Schauspielerin und ihrem Mann, dem Riverdale-Darsteller Mark Consuelos, ist das Familienleben sehr wichtig. Das stellen sie auf Social Media immer wieder unter Beweis. Erst vergangenen Monat widmeten sie ihrem ältesten Sohn Michael (24) rührende Worte zu seinem 24. Geburtstag und teilten süße Throwback-Bilder. Jetzt melden sie sich mit aktuellen Fotos – und zwar von der ganzen Familie!

"Der Urlaub anlässlich des College-Abschlusses unseres ältesten Sohnes und unserer Nichte im vergangenen Jahr hat sich lange genug verzögert, um nun ein Urlaub für die ganze Familie zu sein", erklärt Kelly zu einer Reihe von Aufnahmen auf ihrem Instagram-Account. Zehn Gesichter strahlen in unterschiedlichen Locations in die Kamera. Die Leinwand-Beauty hat ihren Mann, ihre drei Kinder, ihre Schwägerin, ihre drei Nichten und einen älteren Herr, der vermutlich ihr Schwiegervater ist, im Schlepptau. Den Beitrag schmückt sie außerdem mit einer italienischen und griechischen Flagge – vermutlich als Symbole für ihre Reiseziele.

Auf dem ersten Pic scheint es sogar einen Dresscode zu geben, denn: Alle tragen Weiß. Unter Kellys Post gibt es deshalb nun jede Menge begeisterte Reaktionen: "Ich liebe diese Familie" oder "Oh wow, was für eine hübsche Gruppe", schwärmen die Follower. Ob sie sich in den kommenden Tagen auf weitere Eindrücke aus dem Familienurlaub freuen dürfen, bleibt abzuwarten.

Instagram / instasuelos Kelly Ripa und ihr Sohn Michael Joseph Consuelos

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den Oscars 2020

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos im Familienurlaub mit Angehörigen

