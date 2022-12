Ziemlich kurz: Jennifer Lopez präsentiert ihre neue Frisur!

Jennifer Lopez (53) startet mit einem neuen Look in das nächste Jahr! Die "On The Floor"-Interpretin durchlebt gerade wohl eine aufregende Zeit. Dieses Jahr heiratete sie, 20 Jahre nachdem die Beziehung erstmals geendet war, ihre alte Liebe Ben Affleck (50). Nach neun Jahren Musikpause soll 2023 zudem ihr neues Album "This Is Me… Now" erscheinen. Passend dazu ließ J.Lo sich eine neue Frisur verpassen!

Die Beauty tauschte ihre lange dunkelblonde Lockenmähne gegen eine moderne Bobfrisur. Auf Bildern, die Jennifers Stylist auf Instagram postet, setzt die Sängerin ihr verändertes Äußeres gekonnt in Szene. Sie trägt ein umwerfendes rotes Ballkleid mit einer langen Schleppe. Dazu kombiniert sie glamouröse silberne Hängeohrringe.

Vor wenigen Tagen verriet die 53-Jährige gegenüber Vogue ihr Beauty-Geheimnis. Dieses sei einfach die richtige Menge an Schlaf. "Es gibt eine bestimmte Anzahl an Stunden, die man schlafen kann, ohne dass das Gesicht einschläft", erklärte Jennifer. "Entweder unter vier oder über sieben Stunden, das ist meine Regel", gab die "Manhattan Love Story"-Darstellerin preis.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Musikerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juli 2022

Getty Images Jennifer Lopez auf den MTV Movie und TV Awards 2022

