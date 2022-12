Alles nur Fake? Yasmin Vogt äußert sich zu Franzis Vorwürfen

Yasmin Vogt (24) bezieht Stellung! Die Reality-TV-Bekanntheit ist seit ihrer Bachelor in Paradise-Teilnahme mit Alexander Golz (26) zusammen. Am Freitag machte das ehemalige Bachelor-Girl Franziska Temme (27) jedoch Andeutungen im Netz, dass der Hottie nach den Dreharbeiten noch mit anderen angebandelt habe. Außerdem unterstellte sie dem Kuppelshow-Pärchen, dass seine Beziehung fake sei. Das lässt Yve aber nicht auf sich sitzen: Im Netz äußerte sie sich nun zu den Vorwürfen!

Nachdem sie zahlreiche Nachrichten zu dem Thema bekommen hatte, meldete sich die 24-Jährige nun in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Ich glaube, zu dem Thema 'Fake' muss ich wenig sagen. Jeder, der Augen im Kopf hat und emotional nicht abgestumpft ist, bemerkt unsere Gefühle", wetterte Yve und stellte zusätzlich noch einmal klar: "Gefakt ist gar nichts."

Zu den Fremdgeh-Vorwürfen wolle die Influencerin aktuell aber nichts sagen. "Über den Rest der Gerüchte unterhalten Alex und ich uns privat, so wie man das in einer Beziehung auch macht." Der 26-Jährige selbst hat sich bislang noch nicht öffentlich zu dem Thema geäußert. Meint ihr, es folgt noch ein Statement von Alex? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / ziskat Franziska Temme, Ex-Bachelor-Girl

Instagram / yvevogt Alexander Golz und Yasmin Vogt, "Bachelor in Paradise"-Stars

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt, Reality-TV-Star

