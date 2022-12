An Weihnachten: Monegassischen Royals strahlen um die Wette

Fürstin Charlène (44) und Albert II. (64) haben sich ganz schön herausgeputzt. 2021 war für die gebürtige Südafrikanerin und ihre Familie alles andere als einfach. Mehrere Monate lang hatte sie sich aus der Öffentlichkeit wegen gesundheitlicher Probleme zurückgezogen. Inzwischen scheint es jedoch wieder bergauf zu gehen, denn die Blondine nahm in den vergangenen Monaten wieder vermehrt an Events teil. Auf einem festlichen Weihnachtsfoto strahlt die Familie nun auch nur so um die Wette.

Passend zum Fest der Liebe wurde nun eine Aufnahme veröffentlichte, auf dem Albert, Charlène und ihre beiden Kinder vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum posieren. Wie auf dem Bild, das Hello vorliegt, zu sehen ist, bezauberte die 44-Jährige in einem dunkelgrünen bodenlangen Kleid, während ihr Ehemann einen blauen Anzug trug. Alle Blicke zogen allerdings die Zwillinge Jacques (8) und Gabriella (8) auf sich – besonders die Achtjährige hatte sich für das Familienfoto in Schale geschmissen. Sie entzückte in einem beigefarbenen Kleid, zu dem sie goldene Schuhe und ein farblich passendes Haarband kombinierte.

Im Gespräch mit People hatte Albert erst vor wenigen Tagen zum Ausdruck gebracht, wie stolz er auf seine Frau ist. "Das letzte Jahr war ein sehr hartes Jahr für sie [...] und sie hat es wirklich auf unglaubliche Weise gemeistert", schwärmte der 64-Jährige. Er fuhr fort, dass es Charlène mittlerweile wieder gut geht. "Charlène engagiert sich mehr im öffentlichen Leben und setzt sich für Dinge ein, die ihr am Herzen liegen", stellte er klar.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco in New York 2022

Getty Images Fürstin Charlène und Albert mit ihren Zwillingen am Nationalfeiertag in Monaco im November 2022

Getty Images Fürstin Charlène im November 2022

