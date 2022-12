Antonia Elena schaffte es dank ihres Verlobten aus Bulimie

Antonia Elena erinnert sich an eine schwere Zeit in ihrem Leben zurück. Die Bloggerin spricht im Netz öffentlich über ihre Bulimie-Erkrankung, die sie viele Jahre lang begleitet hat. In ihrer schlimmsten Zeit wog sie nur noch 38 Kilogramm. Mittlerweile geht es der gebürtigen Münchnerin aber wieder besser. Sie ist als Fitness-Influencerin tätig und versorgt ihre Community regelmäßig mit gesunden Rezepten. Nun offenbarte Antonia, dass ihr heutiger Verlobter damals eine große Stütze für sie war.

Im Gespräch mit Bild erzählte die Beauty, dass die Unterstützung ihres Partners Christian Wolf, mit dem sie seit 2019 zusammen ist, ihr damals sehr geholfen hat. "Nach ungefähr einem halben Jahr Beziehung vertraute ich mich ihm an. Er sollte mich nicht retten oder kontrollieren. Aber für mich war das der erste Schritt aus der Bulimie", erinnerte sie sich. Dank ihres Verlobten habe Antonia es geschafft, wieder normale Portionen zu essen: "Zu klein, zu groß? Ich hatte keine Ahnung mehr [...]. Zu Beginn war es mir peinlich, aber ich brauchte die Bestätigung, ob die Portionsgröße ungefähr stimmte."

Mittlerweile habe die Blondine wieder ein normales Essverhalten. Manchmal verspüre sie zwar noch den Drang, sich zu übergeben, doch davon wolle sich Antonia nicht beeinflussen lassen. "Ich bin stark und der Weg hierher war lang. Wenn es mir nicht gut geht, spreche ich mit meinen Liebsten darüber. Das hilft ungemein", erklärte sie abschließend.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena im August 2013 und August 2017

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena, Influencer-Paar

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Bloggerin

